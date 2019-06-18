Корреспондент «ВМ» освоил водную доску

Прогулки на САП-досках (надувная водная доска с веслом. — «МВ») набирают популярность среди жителей столицы.

Риска никакого, если и упадешь, то на воду.

Да, на воде и романтичнее в разы! Скользишь себе по волнам, солнышко, ветерок...

Но здесь, как и везде, главное — решиться. Войти в воду, встать на доску и, гребя веслом, проскользить по водной глади, стараясь не упасть. И не утонуть.

С балансом у меня не очень хорошо, да и с координацией, как выяснилось, есть проблемы. Но, в конце концов, есть тренер, который отвечает за мою безопасность. Загорелый и веселый Александр Колбешин умеет кататься на всех досках, существующих в природе, хотя признается, что его конек — горные лыжи.

— Я очень люблю доски, — улыбается Александр, — и вы полюбите. Если честно, нужно очень постараться, чтобы упасть с САПа. Ведь это, по сути, обычный матрац для купания, отделанный ПВХ, который держит давление 1,8 атмосферы, за счет чего достигается жесткость.

Но перед выходом на воду тренер проводит обучение на берегу. Выяснилось, что оптимальная длина весла для меня — 185 сантиметров (при моем росте 160). На суше все получалось неплохо, я, уже ощущая себя покорителем водной стихии, смело спустила доску на мелководье. Аккуратно встала на колени, пристегнула к ноге лиш (страховочная петля. — «МВ»), потянулась за веслом и... запаниковала. Вода заволновалась, САП заходил ходуном! Вцепившись в край доски, я прокляла эту затею.

— Катер проехал, ничего страшного, — засмеялся Александр. — 10 минут — и привыкните. Все уже на первом занятии встают.

— Так уж и все? — Абсолютно! Независимо от пола, возраста, комплекции. Это же уникальный спорт. Координация улучшается, через месяц появляется мышечный рельеф. Хватит разговоров. Поехали!

Я робко встала на колени, взывая к высшим силам. Затем на корточки. Качка, кажется, стала привычной. Встала. Загребла раз-другой... «Ух ты, как это просто, оказывается!» — успела подумать я, прежде чем полетела кувырком воду.

Не без помощи инструктора взгромоздилась обратно на доску. Страх пропал. Оторвала взгляд от воды — дальний берег, синее-синее небо... Гребок веслом. Еще гребок. Доска разрезав волны, заскользила от берега. Инструктор зааплодировал. Плывем дальше!

СПРАВКА

Сапсерфинг — водный вид спорта. Спортсмен, стоя на специальной маневренной и устойчивой доске гребет веслом. Стоит сап от 4500 руб лей. Плавать на ней можно в любом водоеме, где разрешены лодочные прогулки.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Европейцы узнали о существовании водных досок лишь в 1778 году (подглядели у гавайцев), а массовым увлечением это стало лишь в XXI веке.