Московский двор превратится в музей крылатой техники

Экспонат появился в московском дворе без предупреждения, так тихо, что некоторые местные жители узнали о необычном соседстве со страниц соцсетей. Знающие соседи подсказали, что это АН-2. Москвичам самолет не мешает, многие признаются, что даже радует глаз.

— «Кукурузер» красава! Каждое утро мимо прохожу, чтобы полюбоваться, — комментирует в районной группе местный житель Сергей Кулешов.

Однако корреспонденту «Вечерки» удалось узнать детали. Авиареставратор Илья Аксарин, который приводил аппарат в порядок после транспортировки, рассказал газете, как это было.

— АН-2 с бортовым номером RA-07733 был выпущен в 1975 году в Польше и с этого года был в составе Мурманского авиаотряда, где летал до 2009 года. Самолет до сих пор на ходу.

Мурманская компания, которой он принадлежал, обанкротилась, как рассказал «Вечерке» эксперт. Самолет бросили, он лежал в поле, по корпус в воде. Двигатель от органов управления был отключен — видимо, собирались его ремонтировать, но баки были полны топлива.

Авиареставраторы во главе с Ильей Аксариным разобрали самолет, перевезли в Москву, снова собрали. Осталось подключить приборы и залить немного масла в двигатель — это необходимо, чтобы он хорошо сохранился. Он будет стоять без топлива, полностью готовый к полету.

— Фары будут гореть, закрылки — двигаться, — планирует Илья Аксарин. — По документам он может налетать еще 500 часов до ремонта!

По словам авиареставратора, этот АН-2 станет первым экспонатом технопарка, который на базе своего филиала собирает Московская финансово-юридическая академия (филиал находится как раз в указанном дворе). Так что жителей близлежащих домов ждет еще несколько подобных сюрпризов.

В академии «Вечерке» подтвердили, что самолет действительно принадлежит учебному заведению.

— Это один из экспонатов нашего технопарка, — рассказали в МФЮА. — Он полностью укомплектован, все системы исправны, во вторник, 18 июня, мы планируем официально представить его коллективу и абитуриентам. Заведем мотор, покажем, как он работает. В дальнейшем в технопарке появятся еще экспонаты.

Сейчас самолет стоит на стоянке у корпуса учебно-оздоровительного комплекса МФЮА. Площадка огорожена, но ограда не скрывает АН-2 от глаз. Авиареставратор надеется, что этот самолет снова сможет взлететь.

СПРАВКА

АН-2 — советский легкий многоцелевой самолет. Народные имена этого самолета — «кукурузник», «Аннушка». Всего было построено более 18 тысяч таких самолетов. Состоит на вооружении многих стран . В России используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский.