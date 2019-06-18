Столичные полицейские рассказали, как избежать ограбления квартиры в отпуске

В период летних отпусков и каникул активизируются злоумышленники, специализирующиеся на кражах имущества из квартир и частных домов. Для того чтобы снизить риск ограбления жилища во время отпуска, следует придерживаться ряда рекомендаций. Об этом рассказали в Управлении внутренних дел по ТиНАО.

Сотрудники полиции рекомендовали москвичам установить дома надежные двери, сигнализационные системы и замки. Кроме того, тем, кто живет на этажах с первого по третий, рекомендовали поставить на окна плотные решетки.

— Перед планируемым отдыхом не стоит рассказывать о своих дорогостоящих приобретениях и достатке даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора, — указано в сообщении полиции.

Кроме того, москвичам рекомендовали установить дружеские отношения с соседями и почаще с ними общаться. Рекомендуется познакомиться с пенсионерами, проживающими в доме, — они часто бывают в курсе всего, что происходит.

В полиции также рассказали о способах, которыми злоумышленники проверяют, что квартира пустует. Один из них — подкладывание под коврик у входной двери куска печенья. В случае, если за несколько дней он не будет раздавлен, квартира считается пустующей. Также злоумышленники могут испачкать дверную ручку или наклеить на дверь наклейку. При обнаружении подобных признаков рекомендуется немедленно обратиться к участковому, передает агентство городских новостей «Москва».

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