Пассажиры поездов ФПК с марта чаще всего забывали одежду и планшеты
• 18:28 • 18 июня 2019
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Уточняется, что воспользоваться функцией поиска забытых вещей в поездах ФПК можно с помощью онлайн-сервиса
Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»
С марта текущего года пассажиры поездов АО «ФПК» чаще всего забывали в составах предметы одежды и планшеты. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ОАО «РЖД».
— Чаще всего в поездах забывают предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и документы, — указано в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться функцией поиска забытых вещей в поездах ФПК можно с помощью специального онлайн-сервиса. С марта им воспользовались более 4,5 тысячи пассажиров компании, а с момента запуска услуги было успешно найдено более двух тысяч забытых вещей. Поиск доступен в течение 30 дней с начала поездки, передает агентство городских новостей «Москва».
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