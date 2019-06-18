Московские школьники обсудили идею создания экологического клуба

Во вторник, 18 июня, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский встретился с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Ребята собрались в экоцентре «Кусково», который находится на территории одноименного лесопарка. Синицы, белки, дрозды, ежики — по следам местных обитателей школьники отправятся чуть позже. Для начала юные исследователи завели разговор о будущем.

— До этого года я вообще не рассматривал экологию всерьез, — признался ученик школы номер 1520 Даниил Битт.

В сентябре он только пойдет в 11 класс, но уже как победитель Всероссийской олимпиады школьников по экологии знает, что у него есть возможность поступить без экзаменов на биологический факультет МГУ.

— Задания были не на зубрежку — на сообразительность и умение рассуждать, — рассказал об олимпиаде Даниил.

В финал интеллектуального состязания он попал благодаря своему научному проекту, связанному с биотехнологиями. Школьник заинтересовался одноклеточными слизевиками. Ученые по всему миру изучают незаурядные способности этих простейших организмов. В Великобритании, например, сделали робота, которым управляет слизевик. Похожие эксперименты проводят в Курчатовском институте.

— Иногда, занимаясь каким-то узким направлением, можно найти себя, — заметил Антон Кульбачевский.

Так получилось, что свой экологический путь он начинал в Академии наук. Отслужив в армии, военно-морской офицер Кульбачевский занимался поиском подводных лодок по атомному следу, который они оставляют в воде.

Изучением водных глубин планирует заняться выпускница школы номер 171 Полина Дербилова. Ее интересует морская биология.

— Я мечтала стать биологом с шестого класса, а уже в девятом поняла, что буду экологом, — говорит Полина.

Победа во Всероссийской олимпиаде — верный шаг к намеченной цели. Полина пойдет на биофак МГУ. Это один из трех факультетов университета, где готовят экологов.

— Еще нам нужны специалисты экологического права, — добавил Кульбачевский.

В городе 122 особо охраняемые природные территории. За порядком в этих заповедных местах следят инспекторы Мосприроды. К проблемным и спорным вопросам подключаются сотрудники природоохранной прокуратуры. Однако сил, по словам главы ведомства, не всегда хватает. К сожалению, студенты юридических вузов нечасто выбирают экологическую специализацию.

Самая большая экологическая проблема, считают школьники, в пассивности современного общества. Далеко не все понимают или верят в то, что абсолютно каждый человек может внести свой посильный вклад в улучшение состояния окружающей среды. Отсюда возникают проблемы с тем же мусором.

— Вы уже мыслите, как экологи, — сказал Кульбачевский, предложив ребятам создать молодежный интеллектуальный экоклуб.

Это будет дискуссионная интернет-площадка, где ребята со всей страны смогут делиться своими экологическими идеями и проектами.

— В обсуждениях будут принимать участие как школьники, так и специалисты Департамента природопользования, в также преподаватели школ и профильных вузов, — подчеркнул Антон Кульбачевский.

Ребята эту идею поддержали. До следующей встречи им нужно подумать над названием нового клуба.

КСТАТИ

В этом году в Москве пройдет масштабная замена автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Сейчас в городе работают 53 таких станции, из них 13 заменят до конца года. Новые станции более надежные и имеют дополнительные возможности по выявлению концентрации углеводородов, сероводорода и мелкой пыли.

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