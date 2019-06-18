Пассажир самолета снял на видео извержение вулкана в Мексике
• 18:42 • 18 июня 2019
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Вулкан не представляет опасности для самолетов
Фото: tvzvezda.ru
Один из пассажиров самолета, который пролетал над Мексикой, записал на видео извержение вулкана Попокатепетль. Вулкан находится в 70 километрах от мексиканской столицы. На ролике виден столб вулканического пепла высотой около пяти километров.
Сообщается, что пока извержение самого крупного вулкана Мексики, который переводится как «дымящийся холм», не опасно для авиалайнеров, сообщает телеканал «Звезда».
Напомним, что вулкан Попокатепетль последний раз просыпался в марте этого года.
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