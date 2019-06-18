Чичерину назвали террористкой из-за песни про Захарченко
Новая песня Чичериной «Его оплот» вызвала шквал негативных реакций в Сети. На это пожаловалась сама певица и назвала такое поведение комментаторов травлей.
Песня, возмутившая слушателей, посвящена убитому главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко.
Певица на своей странице в Instagram рассказала, что на нее пожаловались в полицию и теперь представители власти приезжают прямо к ней домой. Их интересует причастность Чичериной к терроризму и экстремизму.
Кроме того, Юлия обеспокоена поведением недоброжелателей в социальных сетях, которые открыто обсуждают ее внешность и критикуют поведение. Чичерина сравнила такие реакции посторонних людей с репрессиями тридцатых годов прошлого века.
Певица предложила брать штрафы с тех, кто не умеет сдерживать резкие высказывания в адрес чужого человека. Об этом сообщают «Известия».
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