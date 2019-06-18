Человек пострадал под колесами поезда на Рижском направлении МЖД
• 20:59 • 18 июня 2019
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На данный момент МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опозданий поездов, задержанных в результате происшествия
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
На Рижском направлении Московской железной дороги один человек получил травмы в результате наезда электрички. Соответствующую информацию предоставили на официальном сайте магистрали.
— Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб, — указано в сообщении.
По предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. Локомотивная бригада следовавшего состава подавала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, но наезда на пешехода не удалось избежать.
На данный момент МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опозданий поездов, задержанных в результате происшествия.
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