Объекты недвижимости изымут для реконструкции Варшавского шоссе

Распоряжение об изъятии ряда объектов недвижимости в целях реконструкции Варшавского шоссе опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Изъять для государственных нужд у правообладателя объекты недвижимого имущества для целей, указанных в адресной инвестиционной программе Москвы на 2018–2021 годы: «Реконструкция Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой», — говорится в тексте документа.
Там же отмечается, что контролировать выполнение распоряжение будет замруководителя Департамента городского имущества Наталия Прусакова. В течение 7 дней со дня издания распоряжения копию документа направят правообладателям изымаемых объектов.
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