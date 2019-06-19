Московское отделение ЕР пообещало помощь после нападения на сотрудниц Марии Киселевой
Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что партия готова помочь самовыдвиженцу на выборах в Мосгордуму Марии Киселевой в связи с нападением на ее помощниц.
Метельский подчеркнул, что хотя Киселева идет на выборы как самовыдвиженец, она является членом ЕР — потому партия готова помочь в разбирательствах в связи с инцидентом.
Вместе с тем секретарь столичного отделения ЕР отметил, что инцидентом должны заняться правоохранительные органы и избирательная комиссия а найдя виновных — «делать замечания оппонентам», сообщает РИА Новости.
Отметим, Киселева написала в своем Facebook, что на ее помощниц набросился мужчина с ножом, выкрикивая, что хочет убивать волонтеров. Девушки не пострадали.
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