Валерия увлеклась изучением Москвы
• 01:34 • 19 июня 2019
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Валерия призналась, что сама себе завидует, что живет в фантастическом городе Москве
Фото: Instagram певицы Валерии (https://www.instagram.com/valeriya/?utm_source=ig_embed)
Певица Валерия (Алла Перфилова) нашла себе новое хобби: народная артистка России увлеклась изучением Москвы.
Как сообщила звезда в своем Instagram, ей интересно «изучать Москву, какой она была раньше, находить здания на сегодняшних улицах, читать о них». При этом Валерия отметила, что источников знаний о российской столице немало — не только известный краевед Владимир Гиляровский.
В другой публикации в социальной сети Валерия призналась, что сама себе завидует, что живет в фантастическом городе Москве.
А вот певица Анна Седокова проводит отпуск в Греции на острове Миконосе и радует поклонников фотографиями с отдыха.
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