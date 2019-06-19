Вадим Галыгин стал многодетным отцом
• 02:15 • 19 июня 2019
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Это второй общий ребенок Вадима Галыгина и Ольги Вайнилович
Фото: Instagram Вадима Галыгина (https://www.instagram.com/vadimgalygin/)
Комедийный актер и телеведущий Вадим Галыгин стал отцом в третий раз: супруга Ольга Вайнилович родила ему сына.
В своем Instagram Галыгин поспешил поделиться радостью с поклонниками, опубликовав фотографию из больничной палаты с женой и новорожденным. Малыша решили назвать Иваном.
Это второй общий ребенок пары и третий у Вадима Галыгина: у актера есть дочь Таисия от первого брака с моделью Дарьей Овечкиной, а также сын Вадим Галыгин-младший, родившийся в супружестве с Ольгой.
При этом ранее источники сообщали, что Галыгин и Вайнилович ждут рождения девочки.
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