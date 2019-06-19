Ученый обнаружил неожиданную пользу зевания
Нейрофизиолог, руководитель лаборатории адаптивного поведения и восприятия Политехнического института штата Нью-Йорк (США) Эндрю Гэллап провел эксперимент, подтверждающий гипотезу о пользе зевания.
Самым распространенным физиологическим объяснением зевания является дефицит кислорода — согласно данной версии, зевок является глубоким вдохом, при помощи которого организм восполняет нехватку кислорода.
Однако Гэллап полагает, что зевание вызвано нежелательным повышением температуры мозга — с помощью этого действия мозг охлаждается. В эксперименте, который организовал профессор, ко лбу участников прикладывали либо лед, либо пакеты с горячей водой.
В первом случае — когда температура при помощи льда понижалась — участники эксперимента прекращали зевать, даже вопреки феномену «заразности зевания» (если им демонстрировали видео с зевающими людьми). Во втором случае, при нагревании, люди начинали активно зевать.
Затем Гэллап дополнил эксперимент, измеряя температуру мозга испытуемых при помощи специального прибора. Это подтвердило наличие связи между данным показателем и частотой зевания.
Отчет об исследовании опубликован на официальном сайте Эндрю Гэллапа.
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