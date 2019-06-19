Уроки профессионального мастерства проходят в культурных центрах Москвы

Занятия, посвященные профессиональному мастерству и ораторскому искусству, а также дипломатические клубы в городских культурных центрах с начала года посетили свыше 14,5 тысячи человек. Мастер-классы, проводимые в рамках проекта «Культурные центры. Будущее» проходят в 75 учреждениях столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Образовательные мероприятия в целом рассчитаны на аудиторию школьников от 6 до 12 лет и проходят в режиме неформального общения с журналистами, маркетологами, педагогами и представителями других областей профессиональной деятельности, — рассказали в Дирекции культурных центров Департамента культуры Москвы.

На встречах дипломатических клубов гостей разных возрастов обучают ораторскому мастерству — строить диалог, поддерживать беседу и вести деловые переговоры.

Как отмечают в дирекции, с марта занятия по красноречию посетили свыше 5,7 тысячи человек.

Кроме этих мероприятий, в Москве уже третий год подряд активно развивается программа летнего отдыха в культурных центрах «Культлето». В этом сезоне в ее рамках планируется провести почти 800 активностей: квесты, уроки иностранных языков, живописи и актерского мастерства, мастер-классы по хореографии и робототехнике.

Стать участником любого мероприятия можно с помощью записи на портале mos.ru, а также позвонив по телефону в ближайший культурный центр.

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