Нетрезвый мужчина убил сожительницу во время конфликта на севере Москвы
• 09:59 • 19 июня 2019
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Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
На северо-западе столицы произошло убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел в квартире жилого дома на Звездном бульваре, дом 22. Сотрудники полиции обнаружили тело женщины 1981 года рождения с колото-резаными ранениями.
По версии следствия, у подозреваемого во время распития спиртных напитков с сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он нанес погибшей несколько ножевых ранений. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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