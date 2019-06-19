Дворник во время конфликта до смерти избил мужчину на западе Москвы
• 09:47 • 19 июня 2019
Поделиться:
0
doc75uva6zhaz7sourqeu
По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
В полицию обратилась женщина 1989 года рождения. Она сообщила, что обнаружила тело своего супруга с рассечением подбородка и мягких тканей в квартире на Мичуринском проспекте, дом 52.
Подозреваемый был задержан 18 июня. По специальности мужчина оказался дворником. Он проживал по тому же адресу.
По данным следствия, у мужчин произошел конфликт, в ходе которого погибшего избили до смерти. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Читайте также: Один человек погиб и трое пострадали в драке у метро «Электрозаводская»
15:3219 июня 2019
15:2819 июня 2019
15:1119 июня 2019
14:4319 июня 2019
14:2419 июня 2019
14:1419 июня 2019
13:4019 июня 2019
13:3819 июня 2019
13:3719 июня 2019
13:0219 июня 2019
12:1819 июня 2019
12:0019 июня 2019
11:5219 июня 2019
11:5219 июня 2019
11:4719 июня 2019
11:1319 июня 2019
11:1319 июня 2019
10:4419 июня 2019
10:0519 июня 2019
09:5119 июня 2019
09:2819 июня 2019
08:5419 июня 2019
08:4919 июня 2019
08:4219 июня 2019
08:3419 июня 2019
08:2219 июня 2019
08:0019 июня 2019
07:5719 июня 2019
07:4619 июня 2019
07:2019 июня 2019
06:5719 июня 2019
06:3719 июня 2019
06:2019 июня 2019
05:5919 июня 2019
05:5819 июня 2019
05:1719 июня 2019
04:5419 июня 2019
04:3819 июня 2019
04:1919 июня 2019
03:5819 июня 2019
03:5719 июня 2019
03:1619 июня 2019
02:3519 июня 2019
01:5419 июня 2019
01:1519 июня 2019
00:5119 июня 2019
00:3019 июня 2019
00:1119 июня 2019
23:5118 июня 2019
23:3318 июня 2019
23:1518 июня 2019
22:2218 июня 2019
21:3918 июня 2019
21:2718 июня 2019
20:5918 июня 2019
20:5918 июня 2019
20:3818 июня 2019
20:3318 июня 2019
20:2518 июня 2019
20:1318 июня 2019
19:5318 июня 2019
19:5218 июня 2019
19:4918 июня 2019
19:2018 июня 2019
18:4218 июня 2019
18:4218 июня 2019
18:3118 июня 2019
18:2818 июня 2019
18:0718 июня 2019
18:0118 июня 2019
17:4418 июня 2019
17:3218 июня 2019
17:3118 июня 2019
17:2918 июня 2019
17:2918 июня 2019
17:1818 июня 2019
17:1218 июня 2019