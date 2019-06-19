Один человек погиб и трое пострадали в драке у метро «Электрозаводская»
Потасовка произошла возле станции метро «Электрозаводская» на востоке столицы. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.
По данным источника в правоохранительных органах, драка произошла рано утром в среду, 19 июня. Предположительно, конфликт возник между приезжими из Средней Азии, которые находились в нетрезвом состоянии. Один из них применил оружие, похожее на нож, и нанес смертельное ранение другому участнику потасовки.
Дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Баширов подтвердил «Вечерней Москве» факт происшествия. Он добавил, что трех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Ведутся поиски злоумышленника.
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