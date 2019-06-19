«Росконтроль» нашел бактерии кишечной палочки в эскимо
В «Росконтроле» проверили семь торговых марок эскимо: «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Эксперты изучили показатели безопасности и вкуса продукции, а также соответствие состава товара заявленной маркировке.
По итогам экспертизы самым вкусным лакомством оказалось мороженое «Выбор Кремля». Следом с небольшим отставанием идут бренды «Свитлогорье», «ГОСТОВский пломбир» и «Чистая линия».
Три оставшихся образца — «Вологодский пломбир», «Снежное лакомство» и «Коровка из Кореновки» — были занесены в черный список по причине нарушения стандартов безопасности.
Так, в первой торговой марке выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Вторая вообще не является пломбиром из-за ненадлежащего состава. Соответствующая информация приведена на сайте «Росконтроля».
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что москвичей научат готовить мороженое с золотом и нефтью.
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