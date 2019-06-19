СК разоблачил сеть финансистов ИГ* и задержал двоих подозреваемых в Москве
Следователи раскрыли сеть финансистов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*.
Подозреваемые в спонсировании боевиков собирали средства в нескольких регионах страны. В столице и Подмосковье также удалось задержать двоих подозреваемых.
Уточняется, что россияне, вступившие в ряды террористов в Сирии, организовали на территории РФ сбор средств с 2014-го по сентябрь 2017 года.
По данным сообщения, размещенного на сайте СУ СК РФ, правонарушители успели собрать по меньшей мере восемь миллионов рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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