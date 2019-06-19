Молодые россияне рассказали о своем отношении к сожительству
Специалисты из Института социально-политических исследований РАН в течение пяти лет — с 2013 по 2018 год — опрашивали молодых людей из 19 регионов России на предмет того, как они относятся к сожительству.
Выяснилось, что четверть граждан (25 процентов) считают недопустимым, когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке. В 2013 году доля молодежи, выступающей против внебрачной совместной жизни, составляла 20 процентов.
48 процентов респондентов считают сожительство до рождения ребенка приемлемым. 27 процентов полагают, что внебрачный союз — это вполне нормально.
Положительно о данном виде проживания отзываются 23 процента участников опроса. По их мнению, сожительство имеет позитивное влияние на семейную ситуацию в современной России в целом.
Большинство граждан, впрочем, верят, что внебрачный союз несущественно влияет на формирование ячейки семьи. Треть россиян убеждены, что сожительство идет во вред данной сфере и воспитанию детей. Об этом пишет RT.
Кстати, активисты Молодежной палаты района Арбат приняли участие в интеллектуальной игре.
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