Врачи Морозовской больницы с помощью 3D-моделирования спасли легкое ребенка
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли легкое трехлетнего ребенка с редкой сосудистой аномалией. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
Специалисты с помощью 3D-моделирования диагностировали у ребенка диафрагмальную грыжу, в результате которой было выявлено сужение левого бронха. По мнению врачей, из-за этой аномалии у ребенка возникла патология. Хирурги сделали ему операцию.
— Мы провели рассечение связки и устранили компрессию, — цитирует заведующего отделением торакальной хирургии Морозовской ДГКБ Олега Топилина агентство городских новостей «Москва».
Она добавила, что спустя восемь суток после операции ребенка выписали.
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