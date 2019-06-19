Женщины в селах смогут брать дополнительный выходной
В Госдуме порекомендовали принять в первом чтении законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности. Решение было принято в ходе заседания комитета нижней палаты Федерального Собрания по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Отмечается, что вышеуказанной категории женщин назначается один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. Он будет предоставляться по их письменному заявлению.
— Устанавливается повышенная оплата труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, а также сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе, — уточнили в документе. Об этом пишет агентство «Москва».
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