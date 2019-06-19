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Город

Договор на квартиры по реновации заключили 600 семей Бескудниковского района

Алексей Хорошилов
• 11:48 • 19 июня 2019
В прошлом году новоселье отметили более 7 тысяч участников программы реновации
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В прошлом году новоселье отметили более 7 тысяч участников программы реновации
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Уже почти половина жителей района Бескудниковский, участвующих в программе реновации, заключили договоры на новые квартиры.

Стартовало переселение дома № 50 по Бескудниковскому бульвару — уже 12-й пятиэтажки в районе. Квартиры с улучшенной отделкой жителям предоставляют в домах № 3, 5, 11, корпус 1 и 2, № 13 по Бескудниковскому бульвару, а также в новостройках № 68 и 74, корпус 1, по Дмитровскому шоссе.

— Специалисты Департамента городского имущества Москвы вручили жильцам 69 писем с предложениями равнозначных квартир. Переселяющиеся семьи могут осмотреть предлагаемые варианты жилья в новостройках, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего же в Бескудниковском районе, по словам Гамана, по программе реновации новое жилье получат 1246 семей. Порядка 600 из них уже заключили договоры на квартиры. Под демонтаж в районе попадают 37 пятиэтажных домов.

Интересно, что Бескудниковский район лидирует по числу обращений, поступивших в Фонд реновации на докупку жилплощади. 50 семей уже оформили все необходимые документы для получения квартиры большего метража, еще 17 заявлений остаются в работе.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что докупить комнату участники реновации могут с гарантированной 10-процентной скидкой. В большинстве случаев граждане предпочитают использовать собственные средства для докупки площадей — такое решение принимают около 70 процентов семей. Остальные используют ипотеку. Также в тройку районов-лидеров, жители которых хотят докупить жилье по программе, входят Академический и Проспект Вернадского. Программа реновации идет по графику, даже с небольшим опережением. Большинство пятиэтажек должны расселить в течение 15 лет.

— Для этого нужно за три года построить минимум 6 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня подобраны 323 площадки на 4,7 миллиона квадратов, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В прошлом году новоселье отметили более 7 тысяч участников программы. В этом году жилье должны получить не менее 12 тысяч человек, а в 2020 году — еще 15 тысяч москвичей. В начале 2020 года власти города объявят точные даты переселения и адреса новых квартир для жителей каждого из сносимых домов. Во многом это зависит от итогов публичных слушаний по проектам планировки кварталов.

Читайте также: Договоры на новые квартиры по реновации в Бескудникове заключили почти 590 семей

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