Ядерная безопасность: не допустить беды
Стартовало межведомственное учение по обеспечению комплексной безопасности на объекте атомной энергетики.
В плановом учении, проходящем на Смоленской атомной электростанции (АЭС), принимают участие представители нескольких силовых структур и государственных ведомств. От Минобороны задействованы военнослужащие соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа. Также в мероприятиях на АЭС участвуют подразделения Росгвардии, МЧС, МВД, Федерального медико-биологического агентства России и концерна «Росэнергоатом».
Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, всего в учениях, проходящих под руководством начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, принимают участие более 600 военнослужащих, гражданского персонала, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники. Среди образцов спецмашин надо особо отметить новейшую РХМ-6.
Эта мобильная и высокотехнологичная лаборатория на базе бронетранспортера БТР-80 предназначена для ведения РХБ-разведки. Аппаратура РХМ-6 обеспечивает быструю передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение этой спецмашины в зонах ЧС позволяет командованию получать информацию о заражении местности и метеорологической обстановке в реальном масштабе времени. Обстановка отображается на интерактивной карте и в машине разведки, и в пункте приема информации.
Также в ходе учений будут применяться роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Военнослужащие войск РХБЗ развернут район специальной обработки боевой техники и личного состава. С использованием специальных средств будет проведена дезактивация местности, дорог общего пользования и объектов.
До 20 июня пройдут три этапа комплексных учебных мероприятий по защите объекта атомной энергетики. Участники отработают планирование совместных действий и обеспечение комплексной безопасности АЭС, а также ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.