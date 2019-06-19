Сопровождавший принца Уильяма и Кейт Миддлтон полицейский сбил пожилую женщину
Кортеж Принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает The Daily Mail.
Члены королевской семьи отправились в Виндзорский замок для участия в церемонии Ордена Подвязки. Их автомобиль по традиции сопровождали полицейские.
Один из сотрудников правоохранительных органов на мотоцикле сбил 83-летнюю женщину, когда та переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее многочисленные травмы и переломы тазовых костей.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон узнали о неприятном инциденте из британских СМИ. Они сразу же отправили цветы в палату Ирен Мэйор и извинились. Члены королевской семьи шокированы произошедшим.
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