Названы имена причастных к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года
Группа международных исследователей раскрыла имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению самолета Boeing на Украине в июле 2014 года.
По словам родственницы жертвы трагедии Зилены Фредерикс, среди причастных — три россиянина и один украинец. Ими оказались Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков) и Леонид Харченко.
Также уточняется, что суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года. Причастным к авиакатастрофе будет инкриминировать убийство. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. В результате происшествия погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера, летевшего рейсом Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Позже поступили сведения, что трагедия могла произойти из-за ракеты, которая попала в воздушное судно. В настоящее время расследование по делу продолжается.
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