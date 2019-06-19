Три вопроса о мусоре

Свершилось. Москва первой в стране уже с начала 2020 года перейдет на раздельный сбор мусора.

Это значит, что отдельно будут собирать стекло, пластик и бумагу, а потом перерабатывать. Почему это крайне важно?

Главным образом потому, что мусор уже буквально некуда девать. Каждый москвич ежегодно производит около полутонны (!) бытовых отходов. А город в целом — 6–7 миллионов тонн. И складировать все это «добро» на территории города нельзя. Его нужно вывозить. А это гигантские деньги. Но и они уже не помогают. В Подмосковье, например, жители мусорными полигонами крайне недовольны, хотя и сами их активно наполняют. Что делать? Повторять мировой опыт: сначала сортировать отходы, а потом их перерабатывать. Ничего другого придумать невозможно. Вот именно по этому пути и пойдет Москва. И путь этот, поверьте, будет нелегким.

Первая и главная трудность — у нас в головах. Контейнеры для раздельного сбора уже сегодня стоят во многих дворах. И что? А ничего: в них часто валят несортированный мусор. Не привыкли еще. Да и как его сортировать, если у многих кухни размером 5–6 квадратов. Там физически нет места для разных корзин.

Вторая проблема — производства по переработке мусора. В Москве они есть, но мощностей на наши миллионы тонн пока не хватает. Это значит, что необходимо вкладываться в строительство новых производств.

Раздельный сбор мусора должен стать модным Фото: Наталия Нечаева

Третья — кто будет платить? Сегодня, увы, переработка многих видов вторсырья приносит не прибыль, а убытки. Помыть стеклянную бутылку и запустить на пивзавод заново — выгодно. А вот переработать пластиковую тару выходит дороже, чем сделать новую. Это значит, что на переработку нужны дотации. А за чей счет?

Вопросов, на самом деле, значительно больше. Я задал лишь основные. И буквально на все нам в скором времени придется отвечать. И начать, мне кажется, нужно с себя. А именно — как-то исхитриться и все-таки начать сортировать мусор.

Да, это не всегда неудобно. Да, за это ни копейки не платят. Да, мы раньше этого не делали. Но начинать — хотим мы этого или нет — нужно. Без этой первой ступени мусорная революция не произойдет. А очень хочется, чтобы свершилась. Ведь доходит до апокалипсических картин. У дачных поселков, которые мы считаем своей второй родиной, уже появились заполненные мусором овраги. Мусор наступает. Что мы ответим?

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