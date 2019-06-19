Карантин введен в столичном СИЗО № 3 из-за вспышки кори
В московском следственном изоляторе № 3 в ряде камер введен карантин из-за вспышки кори. Об этом в среду, 19 июня, сообщил официальный представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Цыганков.
— В соответствии с санитарным законодательством РФ в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори, — сказал он.
Цыганков добавил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и выполнение противоэпидемических мероприятий контролирует Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России, передает агентство городских новостей «Москва».
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