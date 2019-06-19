Расписание электричек двух направлений МЖД изменится 21–25 июня
Расписание движения электричек Рижского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–25 июня из-за ремонтных работ на путях. Из-за этого поменяется время отправления и прибытия поездов, а также количество остановок. Об этом в среду, 19 июня, сообщила пресс-служба магистрали.
Так, на Горьковском направлении работы пройдут в ночь с 21 на 22 июня на станции Кусково и в ночь с 24 на 25 июня на станции Реутово. Изменения коснутся остановок Кучино, Салтыковская, Никольское, Новогиреево, Кусково, Чухлинка, Серп и Молот. Также 21 и 22 июня выведут из расписания электрички на участках Реутово — Балашиха и между Москвой и станциями Железнодорожная и Балашиха.
На Рижском направлении путевые работы будут проводиться на участке Нахабино — Павшино с 21 по 23 июня.
— Из расписания будет выведено несколько поездов (в том числе диаметральных маршрутов), выполняющих рейсы на участках: Москва — Нахабино, Москва — Дедовск, Москва — Снегири, Москва — Новоиерусалимская, Тушино — Дедовск, Павшино — Нахабино, Павшино — Дедовск, Царицыно — Нахабино, Подольск — Нахабино, Волоколамск — Шаховская, Новоиерусалимская — Павшино, — говорится на сайте магистрали.
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