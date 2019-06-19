Задержан москвич, стрелявший из окна по прохожим

Мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна жилого дома на юге столицы, в результате несколько человек получили ранения. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГУВД по городу.

Инцидент произошел в районе Царицыно. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу попала женщина с огнестрельным ранением. Находясь во дворе одного из домов на Пролетарском проспекте, она внезапно почувствовала острую боль и упала на землю, после чего ей вызвали скорую помощь.

Еще через несколько дней правоохранителям поступило аналогичное сообщение. В медицинское учреждение был доставлен 39-летний мужчина, который получил огнестрельное ранение, находясь между домами на Пролетарском проспекте.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 28-летний москвич. Он стрелял по прохожим из окна своей квартиры, а затем выбросил оружие в водоем. Водолазы обнаружили части предмета, похожего на винтовку, и коробку с патронами калибра 6,35 миллиметра. Согласно данным экспертизы, ружье является пневматическим.

Объяснить причины своего поступка подозреваемый не смог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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