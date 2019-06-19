Конкурс «Отцы и дети»
• 16:53 • 19 июня 2019
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Семья Головановых
Фото: личный архив семьи
«Вечерка» проводит конкурс «Отцы и дети». Если ваш ребенок как две капли воды похож на папу, становитесь его участниками! Совместные фотографии отцов и детей и комментарии к ним присылайте на электронную почту vecher@vm.ru. Каждый месяц победители будут получать замечательные подарки. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте vm.ru.
Десятилетний Яромир (слева) и шестилетний Ратмир (справа) Головановы больше похожи на маму Лилию. Она родом из Бишкека. А вот малютка Мирослава — ей четыре — пошла в папу Рому. Но это только внешне. На самом же деле парни тоже копии отца: Яромир увлекся музыкой и танцами — и папа играет на гитаре. Ратмир второй год в хоккей гоняет — и папа спортом в юности занимался. А когда они все впятером идут на прогулку, прохожие улыбаются им вслед: ну что за чудесная семья!
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к детям.
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