Не бежать, а жить

Вот обычный московский двор: по площадке носятся дети. Ну им положено. У них энергии — море. Но ведь и взрослые бегут. Успеть на работу вовремя — бежим. Успеть скорее домой — приготовить ужин и лечь не поздно, ведь завтра на работу. Бегом даже на прогулку, потому что надо успеть, пока погода хорошая и солнце не сменилось на дождь. Жизнь — бегом. И при этом не успеваем ничего.

Вот и я вчера вылетел из дома, бегу, а краем глаза замечаю дедулю, который медленно идет по дорожке и... несет стул. Поставил он его на газон в тенечке и сел. Смотрит на двор, на беготню нашу. Возвращаюсь через час. Дедушка за это время явно успел стул переставить вслед за тенью. Но все так же сидит и смотрит. И в глазах его мудрых, умных и немного выцветших играет ирония.

Смешно ему наблюдать за нами, торопыгами. Чего мы носимся? Всех дел-то не переделаешь! Наверное, и нам надо изредка вот так останавливаться и смотреть на себя да на окружающих как бы со стороны, чтобы не пробегать жизнь, а прожить ее. Прочувствовать.

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