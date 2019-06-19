Сергей Собянин рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и скорби в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в сети Twitter новое сообщение, в котором рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и скорби в столице.
— Ко Дню памяти и скорби в Москве пройдут две акции — «Линия памяти» и «Вахта памяти», — написал глава города в соцсети.
Ко Дню памяти и скорби в Москве пройдут две акции - "Линия памяти" и "Вахта памяти". 21 июня в 22:00, вспоминая страшные события 1941г., зажгут первые свечи в парке #Музеон. А в 4 утра возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.https://t.co/R6EXgQY8SW— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 июня 2019 г.
Сергей Собянин напомнил о том, что в пятницу, 21 июня, в 22:00 будут зажжены первые свечи в парке «Музеон». После этого в 4 утра состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду.
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