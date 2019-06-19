Эксперты «Росконтроля» рассказали, почему стейки нужно хорошо прожаривать

Неприятные сюрпризы начались сразу.

— Как оказалось, мясо для стейков «накачивают» растворами для увеличения веса. Образец торговой марки «Мясновъ», как выяснилось в процессе гистологического анализа, не случайно самый бюджетный (340 руб./кг): в нем обнаружен растительный углеводный компонент, — рассказывает главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.

Эксперты также обратили внимание, что стейк «Мясновъ» имеет все признаки залежавшегося товара: посторонний запах, неплотную консистенцию, образующаяся при надавливании на мясо ямка выравнивается медленно, а поверхность липкая и оставляет влажное пятно на фильтрованной бумаге. Такими же качествами обладал и стейк из «Карусели». А сваренный из мяса бульон оказался мутным, с включением хлопьев и имел запах, не свойственный свежему бульону. В образце из «Биллы» был определен в 10 раз превышающий допустимый уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, во всем мясе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

— Стейки из «Мясновъ» и «Билла» мы внесли в черный список. Все остальные есть можно, но только после тщательной термической обработки. Плюс сырое мясо не должно соприкасаться с другими продуктами, даже через посуду, — пояснила Ирина Аркатова.

СПРАВКА

Доски, ножи, приборы, которые использовались при работе с сырым мясом, не должны использоваться для разделки других продуктов, особенно готовых. После работы с сырым мясом их хорошо промывают и хранят отдельно от прочего инвентаря и посуды.