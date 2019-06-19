Новые площадки арт-фестиваля «Москва — Париж — Москва» открылись в центре столицы
В среду, 19 июня, в центре столицы открылись три новые площадки уличного арт-фестиваля «Москва — Париж — Москва». Таким образом, теперь их стало десять. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Всего мероприятия фестиваля проходят на пяти московских бульварах: Тверском, Чистопрудном, Страстном, Покровском и Сретенском. Посетители знакомятся с творчеством великих французских художников, импрессионистов и модернистов. В рамках фестиваля гостей ждут бесплатные мастер-классы по изобразительному искусству, театрализованные постановки и даже дефиле исторической моды.
Мероприятия фестиваля «Москва — Париж — Москва» проходят с 13:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 по выходным. Продлится он до 23 июня.
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