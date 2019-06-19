Дни Москвы начнутся в Хорватии на следующей неделе
В Хорватии с 28 июня по 2 июля пройдут Дни Москвы. Делегацию российской столицы возглавит глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента.
— Насыщенная программа включает мероприятия, направленные на дальнейшее развитие деловых контактов с хорватскими партнерами и налаживание внешнеэкономических, торговых и культурных связей, — говорится в сообщении.
В рамках официальной части Дней Москвы пройдет встреча Сергея Черемина с министром экономики Хорватии Дарко Хорватом, а также состоится пленарная сессия по вопросам развития делового и культурно-гуманитарного сотрудничества Москвы и Хорватии. Также в рамках деловой программы пройдет круглый стол на тему городской модернизации и совместной деятельности в сфере образования и социальной сфере. А 1 июля Сергей Черемин встретится с соотечественниками, проживающими в Хорватии.
Кроме того, в рамках Дней Москвы состоится футбольный матч среди молодежных команд столиц России и Хорватии, концерт воспитанников Московского кадетского корпуса и солистов вокально-театрального жанра в Загребе, мастер-класс по балету и показ фильма «Возвращение Жар-птицы» режиссера и артиста балета Андриса Лиепы. Также все желающие смогут посетить выставку работ дома моды российского кутюрье Валентина Юдашкина, передает «Интерфакс».
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