Музыка в Метро: хор полиглотов
• 18:19 • 19 июня 2019
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Хоровая капелла Musica Linguae
Фото: Личный архив
20 июня для пассажиров метрополитена выступит хоровая капелла Musica Linguae.
Участники хора — студенты и выпускники Московского государственного лингвистического университета.
Альма-матер обязывает — хористы исполняют песни на 12 языках, причем без инструментального сопровождения. Musica Linguae выступает с 2000 года, и за это время ребята успели стать лауреатами множества конкурсов и фестивалей.
А скоро вы сами сможете убедиться в их мастерстве — с 20 до 22 часов хористы будут выступать на станции «Таганская».
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