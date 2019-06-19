Почти 900 семей заключили договоры по программе реновации в ЗАО

В Западном административном округе около 900 семей заключили договоры с Департаментом городского имущества города Москвы по программе реновации, рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

— Всего в ЗАО в рамках программы реновации переселятся почти 1300 семей. Сейчас 894 семьи уже заключили договоры. Это более 70 процентов. Еще 35 семей в ближайшее время их подпишут, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, сейчас строятся девять жилых домов на 1144 квартиры.

— До конца года мы планируем приступить к строительству еще на четырех площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Кроме этого, 12 домов жилой площадью 138,6 тысячи квадратных метров на 2461 квартиру мы ввели в эксплуатацию ранее. В настоящее время в округе семь жилых домов находятся в проектировании, оно по четырем объектам будет начато в III квартале этого года. С момента старта программы реновации были снесены четыре жилых дома, — отметил Бочкарев.

Всего в Западном округе программа реновации затронет 558 домов, утверждены 32 стартовые площадки.

— На западе Москвы в рамках программы реновации на сегодняшний день для нужд переселения переданы девять стартовых домов в четырех районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. В новостройки переезжают жители 15 старых домов. Для жителей еще четырех домов на улице Гродненской, дома 7 и 9, а также на улице Красных Зорь, дома 23 и 25, переезд уже успешно завершен, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

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