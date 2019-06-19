Проект реставрации разработают для здания МХТ имени Чехова
Для здания Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, расположенного в Камергерском переулке, будет разработан проект реставрации. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие).
— В настоящий момент Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации, — говорится в сообщении.
После разработки проекта и его согласования с департаментом будет выдано разрешение на реставрацию. При работе над созданием проекта будут проведены библиографические и архивные исследования, а также изучены инженерно-технические особенности здания, передает агентство городских новостей «Москва».
Здание МХТ имени Чехова является объектом культурного наследия федерального значения. Трехэтажный кирпичный дом был построен в XIX веке. Свой современный облик здание обрело в результате реконструкции 1902 года.
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