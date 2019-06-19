«Уже не президент»: Джабаров прокомментировал заявление Порошенко
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев может отказаться от претензий на Крым. Представитель Совфеда подчеркнул, что бывший президент больше не является политическим деятелем и может позволить себе любые высказывания.
— Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно. Он не является гарантом украинской Конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания, — подчеркнул Владимир Джабаров.
По мнению представителя Совфеда, сделанное Порошенко заявление невозможно воспринимать всерьез.
— Я считаю, что слова Порошенко — обычный популизм. Крым останется российским вне зависимости от того, пожелает ли обратного Порошенко или не пожелает, — отметил сенатор.
Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Крым стал частью страны навсегда, передает Федеральное агентство новостей.
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