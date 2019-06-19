Кинотеатр «Иллюзион» станет коммерчески эффективным киноклубом
Кинотеатр «Иллюзион» начнет полноценную работу в конце 2019 года. В нем планируется открыть еще три кинозала и создать киноклуб. Об этом в среду, 19 июня, заявил министр культуры России Владимир Мединский.
— Это единственный кинотеатр в системе министерства культуры, в планах его сделать полноценным и многозальным, с VIP-залами и большими залами. И до конца года, я надеюсь, он полноценно заработает, — сказал глава министерства.
Сейчас в кинотеатре один зал, ко дню российского кино в конце августа будет открыт второй, а к 4 ноября откроются третий и четвертый маленькие залы, добавил министр.
Мединский отметил, что сеансы в кинотеатре проходят ежедневно. Упор идет на показ отечественного кино и шедевров мирового кинематографа.
— Мы постараемся по возможности, чтобы лекции, занятия предваряли наиболее интересные фильмы, чтобы это был полноценный киноклуб, но работающий коммерчески эффективно, — заключил министр культуры. Его слова приводит «Интерфакс».
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