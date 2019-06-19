Пандам в Московском зоопарке делают массаж и проверяют зубы
Пандам Диндин и Жуи, обитающим в Московском зоопарке, регулярно предоставляют массаж и регулярный осмотр стоматолога.
Как рассказали представители зоосада, Жуи любит устраиваться спиной к двери, ведущей в коридор сотрудников, чтобы медведю почесали спинку. Служащие зоопарка в виде исключения удовлетворяют его просьбу.
Так как панды любят грызть твердый бамбук, их зубы регулярно осматривает стоматолог. Доктор подзывает медведя и жестами просит открыть пасть. Постепенно животные понимают, чего от них хотят, и охотно содействуют проведению осмотра.
Кроме того, пандам регулярно делают анализ крови, чтобы следить за их здоровьем, передает Nation News.
Напомним: панды Жуи и Диндин были переданы Московскому зоопарку из Китая.
Читайте также: Столичный зоопарк запустит видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин