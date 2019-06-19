СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Сочи
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту дорожно-транспортного происшествия в Лазаревском районе города Сочи. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Согласно информации следствия, столкновение произошло в районе автодороги Джубга — Сочи в районе поселка Лазаревское. В результате удара один из автомобилей выехал на остановку общественного транспорта, задавив находившихся на ней пешеходов. 40-летняя женщина скончалась от травм на месте, 35-летняя женщина и два маленьких ребенка были госпитализированы. Один из детей умер уже в больнице.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, передает ТАСС.
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