Леонид Кострома: Для бизнеса офсетный контракт с Москвой — это высокая надежность

— Леонид Валерьевич, что такое офсетные контракты и зачем они Москве?

— Офсетный контракт предполагает долгосрочную поставку товаров с инвестиционными обязательствами поставщика по локализации их производства на территории региона. Его главная цель — стимулировать вложение частных средств в новые предприятия или модернизацию существующих. Контракт заключается на срок до десяти лет, минимальный объем инвестиций — миллиард руб лей.

— В чем плюсы таких договоров?

— От заключения офсетного контракта выигрывают обе стороны. Город получает импортозамещение в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы, экономию бюджетных средств на закупку, создание рабочих мест. Для бизнеса заключение офсетного контракта с Москвой — это прежде всего высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших госзаказчиков. Кроме того, с офсетом инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта локализуемой продукции. А после выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков.

— Каковы успехи Москвы в этой сфере?

— На сегодня Москва заключила два офсетных контракта по созданию фармацевтических производств. Совокупный объем инвестиций по двум заключенным контрактам составит 8,8 миллиарда рублей, общий объем поставки — 32,4 миллиарда рублей. Оба офсета подписаны на десять лет. Создание современных фармпроизводств в городе будет осуществляться за счет средств поставщиков инвесторов. Бизнес получит от столицы льготы и меры поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

— Расскажите подробнее о заключенных договорах.

— Первый офсетный контракт Москва заключила в октябре 2017 года с ЗАО «Биокад». Его условиями предусмотрены локализация в городе высокотехнологичного производства 22 лекарственных средств (онкология, иммуномодуляторы) и их последующая поставка в течение семи лет. Цена контракта составила 14 миллиардов рублей, предполагаемый объем инвестиций в создание предприятия — три миллиарда рублей. Инвестору присвоен статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», завершено проектирование производства.

Второй офсет город подписал с ООО «Р-Опра» осенью 2018 года. По его условиям «Р-Опра» в течение четырех лет локализует производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования. Поставщик исполнит обязательства по контракту за 18,4 миллиарда рублей, инвестиции по втором офсету составят 5,8 миллиарда рублей, на производстве будет создано 12 линий. Предметом контракта стали препараты, необходимые для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Более половины лекарств, закупаемых в рамках второго московского офсета, в России не производятся. Не менее чем три лекарственных средства будут локализованы по полному циклу. Сейчас инвестор ведет предпроектные работы.

— Каковы перспективы развития такого направления, как заключение офсетных контрактов?

— Москва — один из самых платежеспособных и перспективных заказчиков. Механизм офсета не ограничен фармацевтикой: потенциальными сферами для заключения контрактов в столице являются также транспортные средства, техника для жилищно-коммунального хозяйства, стройматериалы, IT-оборудование, медицинские изделия, питание.

СПРАВКА

Леонид Валерьевич Кострома родился 12 октября 1981 года. Профессиональную деятельность начал в 2003 году в аналитических компаниях, специализируясь на социально-экономических и политических исследованиях. До 2012 года работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В ГБУ ГАУИ работает с 2012 года.

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