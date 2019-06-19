Театральный метрополитен: пассажирам показали отрывки из известных спектаклей

Недавно Департамент транспорта города Москвы за реализацию проекта «Привет, Москва!» получил премию UITP Awards 2019 Международного союза общественного транспорта в номинации «Маркетинговая кампания». Международные эксперты оценили идею авторов проекта, которые знакомят пассажиров метрополитена с интересными фактами о столице самыми неожиданными способами.

Наверняка каждый хоть раз проехался в тематическом поезде «Привет, Москва!», вагоны которого стали кладезем информации о Первопрестольной. Привлекают внимание и красочные постеры, повествующие о жизни столицы.

— Этот проект не только для москвичей, он для всех, для людей из любой точки мира, которые могут открыть для себя прекрасный город Москву и, конечно, московский транспорт, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко отметила, что девиз проекта — «Любая дорога — это путешествие!».

— Коллеги из иностранных транспортных компаний отметили, что нам удалось придать городскому транспорту статус эмоционально насыщенной среды с помощью плакатов, роликов, аудиомаршрутов, мероприятий, квестов, посвященных городу, — добавила она.

Выступление артистов театра «Кремлевский балет» на платформе станции метро «Новослободская» в рамках художественной акции «Ночь русского балета» Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сегодня же в рамках тематического блока проекта «Литература и театр» на станциях метрополитена выступают артисты московских театров.

— Пассажиры могут встретить оперную диву, оркестр привидений, Отелло с Дездемоной, трех сестер, ищущих дорогу в Москву, и даже Фантомаса, — сообщила Оксана Бондаренко.

Сценой для представлений стали «Сокольники», «Воробьевы горы», «Молодежная» и другие.

Выступления артистов в метро — не единственное мероприятие блока «Литература и театр». В его рамках проведут аудио- и видеоэкскурсии, разместят тематические плакаты на станциях и эскалаторных щитах. Горожане узнают об истории создания легендарных столичных театральных постановок.

СПРАВКА

«Литература и театр» — четвертый блок проекта «Привет, Москва!», который был запущен 10 октября 2018 года. Горожане и гости столицы уже оценили другие тематические блоки: «Москва историческая», «Москва кинематографическая» и «Москва музыкальная».