Литературные кинопоказы стартовали в летних читальнях столицы

Крупнейшие библиотеки столицы уже третий год подряд в самом начале лета устраивают свои мини-филиалы в популярных местах отдыха москвичей на открытом воздухе. Летние читальни в Москве стали доброй городской традицией и верным признаком полновластно наступившего лета.

В этом году уютные веранды, павильоны, шатры и ротонды с полками книг открылись сразу в 12 парках столицы. Книжные стойки можно будет найти в Таганском и Измайловском парках, музеезаповеднике «Царицыно», парках «Северное Тушино» и «Кузьминки». Путь к читателю книги смогут найти и в других городских зонах отдыха. Ведь для хорошей книги границ не существует.

А хороших книг в летних читальнях предостаточно. Например, в летней читальне Центральной библиотеки имени Н. А. Некрасова в Саду имени Баумана.

Широкие столы, комфортные скамейки и стулья, мягкие подушки, бумажные фонари, настольные игры, раскраски для самых маленьких посетителей и, конечно, полки книг. Все как в обычной библиотеке, но с ярким солнцем, свежим воздухом и запахом цветов от огромной клумбы.

— Стать нашим читателем легко: надо прийти с паспортом, завести читательский билет и выбрать книгу. Или несколько, например, сразу пятнадцать. Причем их можно забрать и домой. Без проблем, — говорит библиотекарь летней веранды Некрасовки Елена Маркина.

Почти каждый день в летнем филиале библиотеки проходят тематические мероприятия. Например, подростковый клуб общения на французском языке, мастер-класс художника по акварельной живописи, презентации романов, сборников стихов, которые проводят сами авторы.

— Люди приходят разные: дети, подростки, мамы, папы, пожилые. И все чувствуют здесь себя как дома. Ведь библиотеки — единственное общественное пространство, которое принимает всех и в котором все равны. Заходите к нам почаще, — приглашает Елена и протягивает мне мой читательский билет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Привалова, генеральный директор центральной библиотеки имени Н. А. Некрасова:

— Мне часто приходится слышать вопрос «А разве в библиотеки еще кто-то ходит?» — и каждый раз он меня удивляет. В библиотеки ходят все: поучиться или поработать, отдохнуть, посидеть за библиотечным компьютером, забрать с собой книгу или принять участие в мероприятии. Нам важно показать, что библиотека может быть частью нормальной городской рутины. С этой же идеей мы открываем на лето нашу читальню в Саду им. Баумана.

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