Москвичка получит более двух миллионов рублей за удаленные здоровые зубы
Столичная стоматологическая клиника выплатит клиентке более двух миллионов рублей за удаление двух здоровых зубов. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на причинение вреда здоровью в связи с оказанием некачественной медицинской услуги.
— Пациентке были удалены два здоровых зуба, что причинило вред ее здоровью, ухудшило внешний вид и лишило возможности вести привычный образ жизни, заставляя испытывать дискомфорт, — сообщили в пресс-службе.
В результате суд расторг договор между клиникой и пациенткой и обязал выплатить ей почти 2,2 миллиона рублей, включая штраф в размере почти 725 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».
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