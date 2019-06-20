Улицу Ильинку в Москве полностью закроют для проезда на два дня
Улицу Ильинку в Москве полностью закроют для проезда автомобилей с 22 по 24 июня в связи с работами по комплексному благоустройству территории и близлежащих переулков.
В качестве альтернативного пути можно проехать по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Чтобы автовладельцы были в курсе ограничений, для них разместят специальные щиты с соответствующей информацией.
Отметим, что проезд перекроют с полуночи 22 июня и до шести утра 24 июня. Въезд на стройплощадку будет заблокирован машинами спецтранспорта, тогда как подъехать к домам смогут лишь местные жители, сотрудники офисов и специальной техники.
В пресс-службе Департамента капитального ремонта столицы пояснили, что именно будут создавать и обустраивать на улице.
— В рамках комплексного благоустройства на улице Ильинке необходимо выполнить работы по устройству кабельной канализации, прокладке сетей водостока и установке бордюрного камня, — рассказали в ведомстве.
Работы по приданию одной из главных улиц Москвы нового облика завершатся, предположительно, в сентябре 2019 года. Предстоит поменять многое: заменить покрытие тротуаров и проезжей части, поставить по меньшей мере 200 фонарей для улучшения освещения, озеленить участок, высадив деревья и кустарники. Более подробная информация представлена на официальном портале мэра Москвы.
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