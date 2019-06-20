Россияне рассказали, как они будут следить за прямой линией с Путиным
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов россиян будут следить за прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным.
Однако в прямом эфире разговор с главой государства посмотрят лишь 29 процентов участников опроса. 12 процентов респондентов интересуются отдельными фрагментами трансляции.
34 процента граждан посмотреть передачу не смогут, но хотели бы узнать все ключевые вопросы и ответы из средств массовой информации.
Также уточняется, что 77 процентов россиян с охотой и интересом выслушают выступление лидера России. Вовсе не отслеживать ход трансляции намерены всего десять процентов граждан. Об этом пишет РИА Новости.
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