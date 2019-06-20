Социологи выяснили, как часто россияне пользуются велосипедами
В период с 24 по 29 мая 2019 года специалисты Левада-центра опросили более полутора тысяч человек старше 18 лет на предмет того, кто из граждан регулярно использует велосипед в качестве транспортного средства.
В первую очередь выяснилось, что велосипед есть у 27 процентов россиян, причем у молодежи (от 18 до 25 лет) он есть у 44 процентов опрошенных. 67 процентов граждан личного велосипеда не имеют.
Активно (минимум раз в неделю) им пользуются приблизительно 25 процентов респондентов.
Как отмечают социологи, 34 процента участников опроса полагают, что велосипед прекрасно подходит для деловых поездок. 48 процентов рассматривают его, как хороший инструмент для занятия спортом. Об этом пишет «Интерфакс».
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